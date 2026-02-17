Torino rinvenuto uomo morto in strada

A Torino, un uomo di 58 anni è stato trovato senza vita ieri sera, probabilmente ucciso da una ferita da taglio al collo. La scoperta è avvenuta in via delle Rose, dove i passanti hanno chiamato le forze dell’ordine dopo aver notato il corpo disteso a terra. Sul luogo, gli investigatori hanno trovato un coltello insanguinato vicino alla vittima, che sembra essere stato l’arma del delitto.

0.25 Un uomo di 58 anni è stato trovato morto ieri sera a Torino, con una profonda ferita al collo,compatibile con un'arma da taglio. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile della polizia, guidata dal dirigente Davide Corazzini, la polizia scientifica e i carabinieri. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica e le cause della morte. Il corpo dell'uomo è stato trovato in via San Marino,all'altezza del civico 133, nel quartiere Santa Rita, periferia sud del capoluogo piemontese.