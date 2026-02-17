Top News Milan | Allegri ritrova cuore d’oro Saelemaekers Cassano perché tutto questo astio?

Il Milan torna a sorridere grazie al recupero di Alexis Saelemaekers, che Allegri ha scelto di schierare contro il Como dopo settimane di assenza. La scelta del tecnico ha riacceso l’entusiasmo tra i tifosi, desiderosi di vedere il bel gioco del belga. Nel frattempo, Antonio Cassano ha criticato aspramente alcune decisioni della società, accusando l’ambiente rossonero di alimentare tensioni inutili. Domani sera, alle 20:45, i tifosi di Milano si preparano a riempire lo stadio per sostenere i giocatori nel recupero della 24ª giornata di Serie A.

Verso Milan-Como: Allegri ritrova Saelemaekers, Pulisic in dubbio. Dubbi in attacco per FabregasAllegri riporta Saelemaekers in allenamento, dopo aver superato un problema all’adduttore che lo aveva messo in dubbio, e il belga si allena con il gruppo in vista di Milan-Como, mentre Pulisic resta incerto a causa di un fastidio muscolare.

