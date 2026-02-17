Ascolti TV di lunedì 16 febbraio 2026: Cuori 3 vince in spettatori, Taratata leader di share. Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 brillano su Rai2 Ascolti TV di sabato 14 febbraio 2026: The Voice Kids vince in Prime Time, C’è Posta per Te tallona, boom Olimpiadi su Rai2 Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Fiori d’arancio all’orizzonte per Tommaso Paradiso. Il cantautore romano sarebbe pronto a sposare la compagna di lunga data Carolina Sansoni. Secondo le indiscrezioni, il matrimonio dovrebbe celebrarsi a giugno 2026, poche settimane dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

Tommaso Paradiso pronto alle nozze con Carolina Sansoni dopo Sanremo 2026, il gossip: “Si sta preparando al sì”Tommaso Paradiso si avvicina alle nozze con Carolina Sansoni dopo la sua partecipazione a Sanremo 2026, secondo voci di gossip.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sposano dopo Sanremo 2026; Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni verso le nozze: il sì previsto a giugno; Tommaso Paradiso si sposa: pronto a fare il grande passo dopo Sanremo 2026. Ecco chi è la compagna; Tommaso Paradiso pronto a sposare Carolina dopo Sanremo: Si sta preparando al sì.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni presto sposi: le nozze previste a giugno (ma per ora i diretti interessati non confermano)L'indiscrezione è della newsletter Celebrity Watch di Vanity Fair. Lo scorso anno l’ex frontman di Thegiornalisti è diventato papà della piccola Anna e fra pochi giorni salirà per la prima volta s ... corriere.it

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni verso le nozze: il sì previsto a giugnoDopo la nascita della figlia Anna nel 2025, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni sarebbero pronti al matrimonio. Nessuna conferma dai diretti interessati ... tgcom24.mediaset.it

Sanremohistory. . #RoadtoSanremo2026 - Puntata 34 (Line-Up 2026) - Campioni 29 - Tommaso Paradiso Siamo alla puntata numero 34 per il Road to Sanremo 2026, la numero 29 dedicata ai Campioni, ed eccoci all'esordiente al Festival (fa strano dirlo) To facebook

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni presto sposi Le nozze previste a giugno x.com