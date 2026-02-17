Tivù Verità | I violenti di sinistra ora uccidono

Astrid, attivista del collettivo Nemesis, descrive come la morte di Quentin, un giovane di 23 anni, sia stata causata dall’attacco di un gruppo durante una manifestazione a Lione. Quel giorno, la protesta si è trasformata in una rissa, e il ragazzo è stato colpito con violenza, perdendo la vita poco dopo.

Astrid, attivista del collettivo Nemesis, racconta la morte di Quentin, il 23enne ucciso a Lione dopo un’aggressione di gruppo durante una manifestazione. Secondo Astrid, l’omicidio sarebbe stato minimizzato dai media e dalle istituzioni, mentre cresce la preoccupazione per la violenza politica nelle piazze francesi. La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. E pure di amnesie e incoerenze. La buona intenzione di Keir Starmer è di proteggere i minorenni sui social network, introducendo regole più stringenti. Le amnesie sono, semmai, le autentiche reticenze - in parte, a lui stesso riconducibili - nell’indagare sulle bande di pakistani che stupravano ragazzine. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Tivù Verità | I violenti di sinistra ora uccidono Tivù Verità | Alla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all'IceAlla sinistra fa comodo paragonare i carabinieri all'Ice. Tivù Verità | La sinistra inglese fa entrare gli stupratori ma mette al bando Eva VlaardingerbroekIn un contesto di crescenti tensioni politiche, Eva Vlaardingerbroek denuncia il bando imposto dal governo Starmer e le restrizioni alla libertà di espressione in Inghilterra. I violenti di sinistra ora uccidono Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Febbraio 2026. È morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich. Si è sempre battuto per la verità sulla tragica fine di Lilly. Ricoverato da lunedì all’ospedale di Cattinara, non ce l’ha fatta: se n’è andato nella notte. Su Lilly disse subito: non si è suicidata. E lo ha ripetuto a facebook