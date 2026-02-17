Tivù Verità | I violenti di sinistra ora uccidono

Astrid, attivista del collettivo Nemesis, descrive come la morte di Quentin, un giovane di 23 anni, sia stata causata dall’attacco di un gruppo durante una manifestazione a Lione. Quel giorno, la protesta si è trasformata in una rissa, e il ragazzo è stato colpito con violenza, perdendo la vita poco dopo.

Astrid, attivista del collettivo Nemesis, racconta la morte di Quentin, il 23enne ucciso a Lione dopo un’aggressione di gruppo durante una manifestazione. Secondo Astrid, l’omicidio sarebbe stato minimizzato dai media e dalle istituzioni, mentre cresce la preoccupazione per la violenza politica nelle piazze francesi. La strada per l’inferno è lastricata di buone intenzioni. E pure di amnesie e incoerenze. La buona intenzione di Keir Starmer è di proteggere i minorenni sui social network, introducendo regole più stringenti. Le amnesie sono, semmai, le autentiche reticenze - in parte, a lui stesso riconducibili - nell’indagare sulle bande di pakistani che stupravano ragazzine. 🔗 Leggi su Laverita.info

