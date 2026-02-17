TikTok Instagram e YouTube sotto esame | la svolta per la sicurezza dei giovani
TikTok, Instagram e YouTube sono sotto inchiesta a causa delle preoccupazioni sulla loro influenza sui giovani. Le autorità vogliono capire come queste piattaforme possano influenzare il benessere dei ragazzi, soprattutto dopo numerosi rapporti che segnalano aumenti di problemi di salute mentale tra adolescenti. Recenti analisi mostrano che molte giovani utenti trascorrono ore davanti allo schermo ogni giorno, spesso senza realizzare i rischi.
Negli ultimi anni, i social network sono finiti nel mirino di governi e enti regolatori. Sempre più studi scientifici dimostrano che l’uso eccessivo di piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube può avere effetti negativi sulla salute mentale dei giovani, portando a sintomi di dipendenza, ansia, stress o assuefazione comportamentale. Non si tratta solo di percezioni soggettive: le evidenze scientifiche confermano che l’uso sconsiderato dei social può generare conseguenze psicologiche tangibili. Questa consapevolezza crescente ha spinto alcune nazioni a prendere provvedimenti restrittivi. L’Australia, ad esempio, ha vietato l’accesso ai social ai minori di 16 anni, mentre Canada, Francia e Spagna hanno adottato misure simili, mosse dalla necessità di proteggere gli adolescenti dai rischi derivanti dall’esposizione prolungata alle piattaforme digitali. 🔗 Leggi su Billipop.com
A Los Angeles prende il via un procedimento giudiziario che riguarda le principali piattaforme social come TikTok, Instagram e YouTube.
