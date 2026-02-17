The Voice Kids? Rai 1 torna leader
Rai 1 ha conquistato di nuovo il primo posto in prima serata grazie alla finale di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici. La vittoria è andata al 13enne sardo Matteo Trullu, che ha interpretato “Maniac” dalla colonna sonora di “Flashdance”. La trasmissione ha attirato molti spettatori e ha superato le altre reti con una performance coinvolgente.
Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( The Voice Kids - Rai 1) Rai 1 torna leader della prima serata del sabato (e dell'access prime time con “Affari tuoi” di De Martino) grazie alla finale di “The Voice Kids”, condotta da Antonella Clerici e vinta dal 13enne sardo Matteo Trullu, del team Nek, che ha sbaragliato la concorrenza con la sua performance di “Maniac”, dalla colonna sonora del film “Flashdance” del 1983. Dopo che le ultime due edizioni erano andate in onda il venerdì sera, questa, la quarta, è stata rimessa al sabato con ottimi riscontri di audience. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
I dati Auditel di ieri mostrano come The Voice Kids, condotto da Antonella Clerici su Rai1, abbia conquistato una media di circa 3 milioni di spettatori.
