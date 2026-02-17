Terremoto oggi nelle Marche con epicentro a Loreto ma avvertito fino a Civitanova Boato e scossa

Da ilrestodelcarlino.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato questa sera alle 19 nelle Marche, con epicentro a Loreto, e ha provocato un forte boato che si è sentito anche a Civitanova. La terra ha tremato improvvisamente, facendo sobbalzare molte persone nelle abitazioni e nelle strade della zona.

Loreto (Ancona), 17 febbraio 2026 – Una  scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi martedì 17 febbraio 2026 alle 19.16 (ora italiana) nelle Marche, con epicentro a circa 3 km a nord-est di  Loreto  e una profondità di 10 km sotto il livello del suolo. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Roma, che monitora in tempo reale l’attività sismica in Italia. Il movimento tellurico, di intensità moderata, è stato avvertito anche in alcune località della provincia di  Macerata (Civitanova, Porto Recanati e Recanati), in particolare nei comuni più vicini ai confini territoriali con quella di Ancona (Numana, Castelfidardo, Sirolo, Camerano ), secondo le segnalazioni di residenti e utenti sui social. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

terremoto oggi nelle marche con epicentro a loreto ma avvertito fino a civitanova boato e scossa
© Ilrestodelcarlino.it - Terremoto oggi nelle Marche con epicentro a Loreto, ma avvertito fino a Civitanova. “Boato e scossa”

Leggi anche: Terremoto nelle Marche, scossa di magnitudo 2.6 con epicentro a Loreto

Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino: avvertita fino a CataniaOggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a 8 chilometri di profondità.

Terremoto Marche #terremoto #marche #macerata

Video Terremoto Marche #terremoto #marche #macerata
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Milioni, arte e percorsi: alla Bit i progetti per far rinascere i borghi delle Marche piegati dal sisma; Terremoto, 50 anni dopo. Mattarella in Friuli? Fedriga: Sono ottimista; Camerino, dopo il terremoto la comunità rinasce con l'arte: un museo per le opere salvate; Nelle Marche i beni storico artistici allo sbaraglio. Un buon esempio di cattivo governo.

Terremoto, scossa a Loreto di magnitudo 2.6: apprensione e tam-tam sui social in due provincePaura terremoto e apprensione nelle Marche per una scossa percepita da molti, tra le province di Ancona e Macerata, alle 19.16 di oggi 17 febbraio 2026. La scossa, di magnitudo ... corriereadriatico.it

Scossa di terremoto avvertita nelle Marche, oggi 17 FebbraioUna scossa di terremoto è stata avvertita intorno alle ore 19:20 nelle Marche, con diverse segnalazioni provenienti in particolare dalla zona sud di Ancona. Molti cittadini hanno riferito di aver perc ... inmeteo.net