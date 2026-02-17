Terremoto oggi nelle Marche con epicentro a Loreto ma avvertito fino a Civitanova Boato e scossa

Un terremoto di magnitudo 2.6 si è verificato questa sera alle 19 nelle Marche, con epicentro a Loreto, e ha provocato un forte boato che si è sentito anche a Civitanova. La terra ha tremato improvvisamente, facendo sobbalzare molte persone nelle abitazioni e nelle strade della zona.

Loreto (Ancona), 17 febbraio 2026 – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata oggi martedì 17 febbraio 2026 alle 19.16 (ora italiana) nelle Marche, con epicentro a circa 3 km a nord-est di Loreto e una profondità di 10 km sotto il livello del suolo. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Roma, che monitora in tempo reale l'attività sismica in Italia. Il movimento tellurico, di intensità moderata, è stato avvertito anche in alcune località della provincia di Macerata (Civitanova, Porto Recanati e Recanati), in particolare nei comuni più vicini ai confini territoriali con quella di Ancona (Numana, Castelfidardo, Sirolo, Camerano ), secondo le segnalazioni di residenti e utenti sui social.