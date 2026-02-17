Terremoto al Verdi dopo il concorso in famiglia | perché il Conservatorio è stato commissariato

Il Ministero ha deciso di commissariare il Conservatorio di Ravenna dopo che è emerso un caso di favoritismi nel concorso per assunzioni, organizzato da membri della stessa famiglia. La decisione arriva dopo che sono stati segnalati comportamenti sospetti e irregolarità nel processo di selezione, che ha coinvolto alcuni insegnanti e funzionari dell’istituto. La scoperta ha scosso l’intera comunità musicale della città, lasciando molti studenti e docenti senza risposte chiare.

Il Conservatorio "Giuseppe Verdi" di Ravenna finisce sotto la lente del Ministero dell’Università: un decreto d'urgenza ha azzerato i vertici e rimosso il Consiglio Accademico per "gravi violazioni". Al centro della vicenda, un'istruttoria tecnica che mette in dubbio la legittimità di mesi di gestione e la trasparenza di alcune procedure concorsuali. Crans Montana e la tragedia delle ustioni: dentro la Banca della cute romagnola che salva vite con 200 mila cm² di pelle Porte chiuse per i pazienti con appuntamento, la clinica rassicura: "Siamo aperti, problemi tecnici". Ma in realtà è fallita🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Ravenna, commissariato il conservatorio Verdi. “Procedure non sempre chiare e trasparenti”Il conservatorio Verdi di Ravenna è stato messo sotto commissariamento a causa di procedure poco chiare e trasparenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.