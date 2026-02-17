Terni Stefano Bandecchi | Paolo Tagliavento vicesindaco Cinque assessori su sei hanno già accettat
Terni: Paolo Tagliavento vicesindaco, Bandecchi definisce la nuova Giunta. Terni si prepara a una nuova fase amministrativa. Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato la nomina di Paolo Tagliavento a vicesindaco, completando quasi del tutto la composizione della Giunta comunale. La decisione è arrivata al termine di un incontro di oltre un’ora e mezza con i consiglieri di maggioranza di Alternativa Popolare, tenutosi ieri sera a Palazzo Bazzani. Un confronto diretto e una scelta obbligata. L’incontro, iniziato alle 18:15 e protrattosi fino alle 19:45, ha rappresentato un momento cruciale per definire i ruoli all’interno dell’esecutivo ternano.🔗 Leggi su Ameve.eu
Stefano Bandecchi rivoluziona il Comune di Terni, via tutti gli assessori: “Cambio nell’interesse della città”
Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare volto al Comune di Terni.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Nuova giunta Terni, dal conclave ok per cinque assessori. Tagliavento vicesindacodi Ma. Gi. Pen. Semaforo verde per cinque assessori, riserve non sciolte per uno dei candidati, vicesindaco Paolo Tagliavento. Queste, in estrema sintesi, le novità emerse dal conclave di lunedì ... umbria24.it
Nuova giunta Terni, tutti i nomi: Bandecchi avvia il confronto, lunedì la svoltadi Mar.Ros. Diversamente da quanto dichiarato rispetto all’azzeramento totale della giunta uscente, formalizzato con apposito decreto, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi è pronto a confermare Aless ... umbria24.it
