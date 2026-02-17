Terni Stefano Bandecchi | Paolo Tagliavento vicesindaco Cinque assessori su sei hanno già accettat

Stefano Bandecchi annuncia che Paolo Tagliavento sarà il nuovo vicesindaco di Terni, dopo che cinque assessori su sei hanno già confermato la loro disponibilità. La nomina si inserisce in un momento di cambiamento per il municipio, con la riorganizzazione della squadra di governo in corso. Nei prossimi giorni, la giunta dovrebbe essere ufficialmente completata e presentata alla città.

Terni: Paolo Tagliavento vicesindaco, Bandecchi definisce la nuova Giunta. Terni si prepara a una nuova fase amministrativa. Il sindaco Stefano Bandecchi ha annunciato la nomina di Paolo Tagliavento a vicesindaco, completando quasi del tutto la composizione della Giunta comunale. La decisione è arrivata al termine di un incontro di oltre un’ora e mezza con i consiglieri di maggioranza di Alternativa Popolare, tenutosi ieri sera a Palazzo Bazzani. Un confronto diretto e una scelta obbligata. L’incontro, iniziato alle 18:15 e protrattosi fino alle 19:45, ha rappresentato un momento cruciale per definire i ruoli all’interno dell’esecutivo ternano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Stefano Bandecchi ha annunciato che Paolo Tagliavento sarà il nuovo vicesindaco di Terni, dopo aver ottenuto il via libera della maggioranza.

Stefano Bandecchi ha deciso di cambiare volto al Comune di Terni.

