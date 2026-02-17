Terni conferenza ‘Je est un autre – Il primitivismo come avanguardia del primo Novecento’ | Ridefinito il concetto di essenzialità

A Terni, il racconto sulla rivoluzione artistica del primo Novecento si è arricchito con la conferenza ‘Je est un autre – Il primitivismo come avanguardia del primo Novecento’, organizzata nell’ambito della XIII edizione di San Valentino Arte. La presentazione ha portato i partecipanti a scoprire come il primitivismo abbia trasformato la percezione dell’arte, spostando l’attenzione dall’astratto alla semplicità e all’essenzialità. Durante l’evento, i relatori hanno illustrato esempi concreti di opere che hanno rivoluzionato i canoni artistici dell’epoca, evidenziando le influenze sui movimenti success