Terni conferenza ‘Je est un autre – Il primitivismo come avanguardia del primo Novecento’ | Ridefinito il concetto di essenzialità
A Terni, il racconto sulla rivoluzione artistica del primo Novecento si è arricchito con la conferenza ‘Je est un autre – Il primitivismo come avanguardia del primo Novecento’, organizzata nell’ambito della XIII edizione di San Valentino Arte. La presentazione ha portato i partecipanti a scoprire come il primitivismo abbia trasformato la percezione dell’arte, spostando l’attenzione dall’astratto alla semplicità e all’essenzialità. Durante l’evento, i relatori hanno illustrato esempi concreti di opere che hanno rivoluzionato i canoni artistici dell’epoca, evidenziando le influenze sui movimenti success
L'evento è promosso da Madè Eventi e dall’Associazione Ponte degli Artisti Terni in collaborazione con l’Associazione culturale Symbolon Una conferenza dal titolo ‘Je est un autre - Il primitivismo come avanguardia del primo Novecento’ è stata inserita negli eventi della XIII edizione di San Valentino Arte. La mostra-concorso è in corso nelle sale del Museo Diocesano e Capitolare fino al prossimo 22 febbraio, giorno coincidente con le premiazioni. La conferenza è in programma giovedì 19 febbraio (ore 17.30), un appuntamento di alto profilo scientifico curato dai professori Eleonora Belli e Federico Li Gobbi, con il contributo dell’architetto Paolo Leonelli.🔗 Leggi su Ternitoday.it
La serie Bridgerton ha ridefinito il concetto di glamour d’epoca, riportando in auge acconciature che uniscono romanticismo ed eleganzaLa serie Bridgerton torna a far parlare di sé, questa volta per le acconciature che sfoggiano i personaggi.
Leggi anche: Bellissimo e “maledetto”: Gianluca Grignani trent’anni fa spettinava Sanremo con “Destinazione Paradiso”. L’album ha ridefinito il concetto di cantautore e popstarLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
In Provincia a Terni conferenze partecipative sulla scuolaInizieranno mercoledì prossimo 24 settembre nella sede della Provincia di Terni le conferenze partecipative sulla scuola inerenti le linee guida per la programmazione territoriale della rete ... ansa.it
Diocesi: Terni-Narni-Amelia, sabato 31 gennaio presentazione delle celebrazioni di San Valentino 2026Sabato 31 gennaio alle ore 10 presso il salone della Curia Vescovile di Terni, piazza Duomo 11, si terrà la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni in onore del patrono della città e ... agensir.it
Il filosofo, scrittore e professore Stefano Zecchi (@prof.stefanozecchi) a #Terni, a margine di una conferenza intitolata: “La bellezza e l’amore. La bellezza dell’amor”, è stato intercettato da #TeleAmbiente. Amore, modernità e bellezza, questi i temi trattati. “So facebook