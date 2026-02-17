Terim non ha dubbi | Yildiz può raggiungere Del Piero La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa

Terim afferma che Yildiz può diventare come Del Piero, e questa sarà la cosa più importante nel match di oggi tra Galatasaray e Juventus. L’allenatore turco punta molto sul talento del giovane attaccante, che potrebbe fare la differenza nel confronto di stasera. La partita, valida per i playoff di Champions, si gioca nel giorno in cui l’allenatore turco ha parlato con entusiasmo del suo giocatore.

Terim sogna in grande: «Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala, ma con Spalletti è una Juve più energica. Yildiz? È una stella, può raggiungere Del Piero»

Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia.

