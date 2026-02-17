Terim non ha dubbi | Yildiz può raggiungere Del Piero La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa
Terim afferma che Yildiz può diventare come Del Piero, e questa sarà la cosa più importante nel match di oggi tra Galatasaray e Juventus. L’allenatore turco punta molto sul talento del giovane attaccante, che potrebbe fare la differenza nel confronto di stasera. La partita, valida per i playoff di Champions, si gioca nel giorno in cui l’allenatore turco ha parlato con entusiasmo del suo giocatore.
Terim sogna in grande: «Spero di assistere a una serata indimenticabile per il Gala, ma con Spalletti è una Juve più energica. Yildiz? È una stella, può raggiungere Del Piero»
Terim desidera vedere una serata speciale al Gala, perché crede che con Spalletti la Juventus può giocare con maggiore energia.
Montolivo osanna Yildiz: «Forse si può avvicinare a Del Piero. La Juventus con lui deve fare questa cosa»
Riccardo Montolivo ha espresso parole di apprezzamento per Kenan Yildiz, paragonandolo a Del Piero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Questa sera, si giocherà Galatasaray-Juventus, ma Victor Osimhen l'avrebbe potuta giocare a maglie invertite In un'intervista rilasciata a "La Gazzetta dello Sport", l'attaccante nigeriano torna sul suo addio al Napoli e sulla possibilità di vestire la maglia bian facebook
Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Galatasaray- #Juventus x.com