Terim non ha dubbi | Yildiz può raggiungere Del Piero La parola chiave di Galatasaray Juventus sarà solamente questa

Terim afferma che Yildiz può diventare come Del Piero, e questa sarà la cosa più importante nel match di oggi tra Galatasaray e Juventus. L’allenatore turco punta molto sul talento del giovane attaccante, che potrebbe fare la differenza nel confronto di stasera. La partita, valida per i playoff di Champions, si gioca nel giorno in cui l’allenatore turco ha parlato con entusiasmo del suo giocatore.