Tentano furto in un supermercato | minacciano personale con un bastone

Due uomini sono stati arrestati dopo aver tentato di rapinare un supermercato a Sarno, in via Roma, lunedì sera. I ladri hanno minacciato il personale con un bastone e cercato di portare via soldi e merce. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato i sospetti prima che riuscissero nel loro intento. La scena si è svolta intorno alle 20, lasciando i residenti scioccati.

Tentano rapina in un centro commerciale a Sarno, in via Roma. Fermati e arrestati due uomini. L'episodio risale a qualche giorno fa, intorno alle 20. Stando alla ricostruzione dei fatti, due extracomunitari erano stati sorpresi dalla vigilanza mentre tentavano di rubare merce dagli scaffali. Alla richiesta di spiegazioni da parte degli addetti alle vendite, la situazione è degenerata. Invece di desistere, i due hanno reagito con aggressività. Dopo aver impugnato un palo di ferro, hanno tentato di scagliarsi contro il personale nel tentativo di guadagnare l'uscita. Sul posto è giunta una volante della polizia, che è riuscita a fermare i due uomini.