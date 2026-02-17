Tenta di razziare appartamenti e garage Scatta l’allarme ladro a mani vuote

Un uomo ha tentato di svaligiare alcuni appartamenti e garage a Cento, ma è stato intercettato dall’allarme. La scorsa settimana, i residenti di uno stabile vicino a via Meucci si sono svegliati nel cuore della notte, quando il sistema di sicurezza si è attivato. L’intruso aveva già aperto diversi garage nel cortile condominiale, cercando di rubare oggetti di valore. Tuttavia, non è riuscito a portare via nulla e si è allontanato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

I condomini di uno stabile dell'area adiacente a via Meucci, a Cento, in prossimità del Ponte Nuovo, sono stati svegliati nel cuore della notte, la scorsa settimana, dal suono dell'allarme della propria abitazione, dovuto all' intrusione di una persona all'interno della proprietà e all'apertura, nel giardino del condominio, di diversi garage privati. È successo nella notte tra martedì e mercoledì (10-11 febbraio) della scorsa settimana, quando un individuo si è introdotto in diverse proprietà di un condominio, aprendo alcuni garage e attivando l'allarme di uno di questi, fatto che ne ha scatenato la fuga.