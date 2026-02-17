Tensione nel tunnel | Comolli e Chiellini a rischio inibizione dopo il caos di San Siro

Il clima attorno a Inter-Juventus non accenna a raffreddarsi, spostandosi dal rettangolo verde alle stanze della giustizia sportiva. L’episodio cardine del match — l’espulsione di Pierre Kalulu a seguito di un contatto inesistente con Alessandro Bastoni — ha innescato una reazione a catena che ha visto i vertici societari bianconeri protagonisti di un acceso faccia a faccia con il direttore di gara Federico La Penna. Secondo le ricostruzioni, il tunnel di San Siro è diventato teatro di una contestazione veemente che ha coinvolto il CEO Damien Comolli e il Director of Football Strategy Giorgio Chiellini, accompagnati da un altrettanto scosso Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Giorgio Chiellini e Riccardo Comolli rischiano una lunga inibizione dopo l’episodio scoppiato nel tunnel di San Siro, dove la Juventus si è scagliata contro alcuni dirigenti dell’Inter.

Durante l'intervallo di Inter-Juventus, Comolli e Chiellini sono finiti al centro di un acceso scontro nel tunnel di San Siro, a causa di una discussione con l’arbitro Federico La Penna.

