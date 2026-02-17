Tenley Albright | Nel ' 56 a Cortina danzavamo all' aperto E quando volevano tagliarmi un pattino

Tenley Albright, ex campionessa di pattinaggio artistico, ha raccontato di un episodio accaduto nel 1956 a Cortina d'Ampezzo, dove si trovava per le Olimpiadi. Durante la competizione all'aperto, qualcuno cercò di tagliarle un pattino, e lei rispose di essere disposta a perdere un piede piuttosto che rinunciare alla gara. Ora, a Milano per un evento, ha ripercorso quel momento con un sorriso e un commento diretto.

A Cortina 1956 incoronò 48 campioni olimpici. Diciassette hockeisti su ghiaccio sovietici compresi. Settant’anni più tardi, solo quattro di loro sono ancora vivi. La vincitrice della discesa libera, la 95enne svizzera Madeleine Chamot-Berthod, la più anziana e tre pattinatori di figura: gli statunitensi Tenley Albright e Hayes Jenkins, '90 e '92, oro nell’individuale femminile e maschile e l’austriaca Sissy Schwarz, 89, nelle coppie di artistico. Una, la signora Albright, sarà al Forum per la gara delle donne e il Gala. Al telefono, da Boston, prima della partenza, la voce è squillante e il pensiero lucidissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

A poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, le autorità italiane intensificano le misure di prevenzione antimafia nei cantieri.

