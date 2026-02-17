Tell Me Lies chiude i battenti | la showrunner annuncia a sorpresa che la stagione 3 sarà l’ultima

La showrunner di Tell Me Lies ha annunciato che la terza stagione sarà l’ultima, sorprendendo i fan di fronte alla decisione. La causa è legata a scelte creative e a un taglio di budget deciso dalla produzione. La notizia ha fatto subito il giro dei social, dove molti hanno espresso dispiacere e sorpresa. La stagione finale sarà disponibile su Hulu e in Italia su Disney+.

Nessun colpo di scena avrebbe potuto colpire i fan quanto la notizia ufficiale appena rilasciata: il finale della terza stagione di Tell Me Lies, in onda su Hulu (e disponibile in Italia su Disney+ ), sarà l’ultimo episodio in assoluto. La showrunner Meaghan Oppenheimer ha rotto il silenzio su Instagram, confermando che la serie non tornerà per un quarto capitolo, nonostante l’incredibile risposta del pubblico in queste settimane. “ Questo è sempre stato il finale che io e il mio team di scrittura avevamo in mente “, ha dichiarato la Oppenheimer. Sebbene il successo della stagione avesse spinto la produzione a valutare nuovi sviluppi, la showrunner ha preferito proteggere la qualità dello show: “ Abbiamo sentito che la storia aveva raggiunto la sua conclusione naturale “. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Tell Me Lies chiude i battenti: la showrunner annuncia a sorpresa che la stagione 3 sarà l’ultima Vanessa Scalera parla dell'impatto di "Imma Tataranni" nella sua vita. E annuncia che la prossima sarà la sua ultima stagione Perché Tell Me Lies 3 ossessiona il pubblico? Ce lo dicono la showrunner e il cast Scopri perché Tell Me Lies 3 ha catturato l’attenzione del pubblico. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Si chiude un capitolo vissuto senza compromessi e nel rispetto delle garanzie di tutti · CosenzaChannel.it. Perché Tell Me Lies 3 ossessiona il pubblico? Ce lo dicono la showrunner e il castCon la terza stagione, in streaming su Disney+ con già tre episodi disponibili, Tell Me Lies conferma la natura di thriller emotivo mascherato da dramma sentimentale. I nuovi episodi si spingono ... movieplayer.it Tell Me Lies termina con la terza stagione! Con l'episodio che andrà in onda stanotte su Hulu si concluderà la serie che racconta la turbolenta storia d'amore tra Lucy e Stephen. Una notizia un po' a sorpresa, visto che nelle passate settimane si è tanto parlato facebook Il mio piano per la settimana Tell Me Lies - Nuovo episodio High Potential - Nuovo episodio FX's The Beauty - Nuovo episodio FX's Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette Cosa guarderete su #DisneyPlus x.com