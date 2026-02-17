Un incendio scoppiato questa notte ha distrutto il Teatro Sannazzaro di Napoli, causando danni alla cupola e alla platea. La causa del rogo sembra essere un corto circuito avvenuto in una zona vicina, che ha propagato le fiamme all’interno dell’edificio storico. Giuli, residente nelle vicinanze, ha riferito di aver sentito un forte boato prima che le fiamme si sprigionassero. Sopra via Chiaia, i vigili del fuoco hanno cercato di contenere le fiamme, ma il teatro è stato completamente devastato. L’incendio ha anche provocato danni ad alcuni negozi e uffici situati nelle immediate

Non c’è stato niente da fare per il Teatro Sannazzaro di Napoli, bruciato questa notte a causa di un incendio che ha colpito via Chiaia, danneggiando anche altri edifici presenti sulla via. A causa del fumo sprigionato dalle fiamme, diverse persone sono rimaste intossicate e condotte in ospedale, ma nessuna di esse è in pericolo di vita. In totale, sono 22 gli appartamenti che sono stati evacuati dopo l’incendio a causa dei pericoli causati dalle fiamme. Il comandante provinciale dei vigili del fuoco, Giuseppe Paduano, ha definito la situazione sotto controllo, anche in considerazione del fatto che l’incendio è stato spento. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Teatro Sannazzaro, l’incendio ha distrutto cupola e platea: Giuli sente Manfredi

Teatro Sannazzaro in fiamme, crollata la cupola sulla platea: un incendio devasta via ChiaiaUn incendio ha investito il Teatro Sannazzaro, causando il crollo della cupola sulla platea e danneggiando gravemente l'edificio situato in via Chiaia.

Teatro Sannazzaro distrutto dall'incendio a Napoli in via Chiaia, cupola crollata: proprietaria in lacrimeUn incendio ha devastato il Teatro Sannazzaro di Napoli, in via Chiaia, facendo crollare la cupola e lasciando la proprietaria Lara Sansone molto commossa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.