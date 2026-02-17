Teatro Sannazzaro incendio | crolla la cupola a Napoli

Un incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli ha provocato il crollo della cupola, causando l'intossicazione di alcune persone che abitano nelle vicinanze. I residenti hanno riferito di aver sentito un boato forte prima che le fiamme divorassero la copertura dell’edificio. Sul luogo sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che stanno lavorando per mettere in sicurezza l’area.

Incendio al Teatro Sannazzaro di Napoli: crolla la cupola, intossicati alcuni residenti. La città si mobilita per la rinascita. Un incendio di vaste proporzioni ha devastato questa mattina il Teatro Sannazzaro di Napoli, storico presidio culturale di via Chiaia. Le fiamme, divampate all'alba, hanno rapidamente avvolto la struttura fino a provocare il crollo della cupola, uno degli elementi architettonici più riconoscibili del teatro. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei Vigili del fuoco, impegnate per ore nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. La densa nube di fumo ha reso necessaria l'evacuazione dei residenti degli edifici circostanti. Napoli, vasto incendio a via Chiaia. Brucia la cupola del Teatro Sannazzaro Un incendio di grandi proporzioni si è scatenato questa mattina in via Chiaia a Napoli, probabilmente a causa di un cortocircuito. Incendio a Napoli nel teatro Sannazzaro in via Chiaia, cupola in fiamme: aria irrespirabile, 4 intossicati Un incendio scoppiato nel teatro Sannazzaro di via Chiaia a Napoli ha causato la distruzione della cupola e ha reso l'aria irrespirabile. Incendio a Napoli in Via Chiaia, fiamme al Teatro Sannazzaro: crolla la cupola Rogo all'alba al teatro Sannazzaro di Napoli: crolla la cupola, residenti intossicati, indagini su un'ipotesi dolosa. Teatro Sannazzaro in fiamme, crollata la cupola. Stabile evacuato in via Chiaia Grave incendio alle prime ore del giorno al teatro Sannazaro, in via Chiaia, a Napoli. I vigili del fuoco, intorno alle 5 di stamane, sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo.