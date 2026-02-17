Teatro Sannazzaro in fiamme crollata la cupola Stabile evacuato in via Chiaia

Alle prime luci dell'alba, il teatro Sannazzaro di Napoli ha preso fuoco, causando il crollo della cupola. La causa sembra essere un corto circuito scoppiato nella zona del palco, che ha alimentato le fiamme veloci. I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo le 5 e hanno affrontato un incendio che ha messo a rischio anche alcune abitazioni vicine. Durante le operazioni di spegnimento, alcune persone presenti nel teatro hanno subito intossicazioni e sono state portate in ospedale. Nel frattempo, i residenti di via Chiaia sono stati fatti evacuare per sicurezza.

Grave incendio alle prime ore del giorno al teatro Sannazaro, in via Chiaia, a Napoli. I vigili del fuoco, intorno alle 5 di stamane, sono intervenuti sul posto per tentare di domare il rogo che ha provocato l’intossicazione di alcune persone che sono state trasportate in ospedale. Secondo le prime indicazioni degli investigatori il rogo potrebbe avere cause di natura dolosa. A causa delle fiamme la cupola che copriva l’auditorium è crollata sulla platea e si sarebbero verificati danni anche negli edifici vicini. È in corso l’evacuazione dei residenti nelle abitazioni dello stabile di via Chiaia, a Napoli, che al pianoterra ospita il Teatro Sannazaro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

