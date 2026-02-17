Teatro Sannazaro la Bcc Napoli pronta a sostenere la rinascita

La Bcc Napoli interviene per aiutare il Teatro Sannazaro, che ha attraversato un periodo difficile a causa della mancanza di fondi. La banca ha deciso di offrire sostegno concreto per rilanciare il teatro, coinvolgendo anche i proprietari e il Comune di Napoli. Un passo deciso per riqualificare un simbolo culturale della città, messo a rischio dalla crisi finanziaria.

Il Teatro Sannazaro al centro di un appello alla responsabilità collettiva. Dopo le difficoltà che hanno colpito lo storico palcoscenico napoletano, arriva la disponibilità della Banca di Credito Cooperativo di Napoli a sostenere un percorso di rilancio insieme ai proprietari e all’amministrazione comunale. A intervenire è il presidente dell’istituto di credito, Amedeo Manzo, che sottolinea il valore simbolico e culturale del teatro per la città. “Il Teatro Sannazaro rappresenta la storia della città e tocca a noi tutti essere vicini a chi è stato protagonista della cultura partenopea. La Banca di Credito Cooperativo di Napoli è da subito disponibile ad affiancare i proprietari e l’amministrazione comunale con un sostegno finanziario per far sì che risorga al più presto quel palco sul quale tanti grandi attori hanno rappresentato la cultura e la tradizione della nostra città.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Napoli, la storia del Teatro Sannazaro: dal 1847 la 'Bomboniera di Via Chiaia'Il Teatro Sannazaro di Napoli, costruito nel 1847, ha subito un grave incendio che ha danneggiato la sua facciata storica e alcune sale interne.

