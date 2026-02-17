Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme Mastella | Gioiello d’arte e culla di genio duro colpo

Un incendio ha distrutto il Teatro Sannazaro, causando danni significativi alla storica struttura. La causa dell’incendio rimane ancora da chiarire, ma le fiamme hanno compromesso parte del palcoscenico e delle poltrone storiche. Il sindaco Mastella ha definito il teatro un “gioiello di arte e un punto di riferimento per il talento napoletano”, sottolineando quanto il teatro abbia rappresentato un punto di forza per la cultura locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto "L'incendio che ha gravemente danneggiato il Teatro Sannazaro è un duro colpo per tutta la cultura campana: vivaio dei grandissimi talenti del teatro napoletano, è stato in età contemporanea centro irradiatore dell'arte meridionale in tutto il Paese. Esprimo massima solidarietà istituzionale alla Città di Napoli per il rogo che ha interessato il Teatro Sannazaro. Sono sicuro che il mio collega e amico Gaetano Manfredi saprà ricucire questa che giustamente ha definito una ferita per la sua Città e saprà restituire, come ha solennemente promesso già in queste ore, alla cultura napoletana, del Mezzogiorno e del Paese questo gioiello di arte e culla di genialità", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento e componente dell'Esecutivo nazionale Anci Clemente Mastella.

Il Teatro Sannazaro di Napoli è stato distrutto dalle fiamme questa mattina, a causa di un corto circuito che ha innescato l’incendio.

Questa mattina, un incendio ha preso fuoco nel centro di Napoli, in via Chiaia, e ha avvolto il Teatro Sannazaro, un edificio storico frequentato da molti napoletani.

