Teatro distrutto dalle fiamme la proprietaria è la famosa attrice della tv

L’attrice conosciuta per le sue apparizioni in televisione, Laura Bianchi, ha visto il suo teatro distrutto dalle fiamme questa mattina, a causa di un corto circuito che si è sviluppato nel seminterrato. La struttura, un punto di riferimento per gli artisti locali, è stata avvolta dalle fiamme in pochi minuti, lasciando senza un tetto un luogo che da decenni ospita spettacoli e iniziative culturali.

Momenti di paura nel cuore di Napoli, dove un incendio ha colpito uno dei luoghi simbolo della tradizione culturale partenopea, il Teatro Sannazaro. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente, richiamando sul posto i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, mentre una colonna di fumo si alzava sopra il quartiere, attirando l'attenzione di residenti e passanti. La situazione è apparsa subito delicata, soprattutto per la struttura storica dell'edificio, che custodisce decenni di memoria artistica e spettacoli indimenticabili. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe interessato in particolare la parte superiore della struttura. Napoli, Teatro Sannazaro distrutto dalle fiamme: cosa è successo, cosa sappiamo Fa una primissima stima il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli, Giuseppe Paduano, sull'incendio che ha coinvolto il teatro Sannazaro di Napoli. Napoli, fiamme al Sannazaro: Teatro completamente distrutto, famiglie evacuate Un violento incendio ha colpito nella notte lo storico Teatro Sannazaro, simbolo artistico nel quartiere Chiaia di Napoli. Napoli si è risvegliata con un incendio terribile, a quanto pare causato da un cortocircuito all'interno di un palazzo, che ha praticamente distrutto il Teatro Sannazaro causando danni anche ad altri edifici di Via Chiaia. Alcune persone sono rimaste intossicate