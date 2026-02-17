Il Capodanno Cinese è arrivato oggi, 17 febbraio 2026, e nel cuore di Milano si preparano i riti tradizionali per accogliere il nuovo anno. Le famiglie si riuniscono per gustare piatti simbolici come gli involtini di carne e le zuppe di pesce, che si mangiano per portare fortuna e prosperità. Nei ristoranti cinesi della città, le tavole si riempiono di cibi colorati e aromatici, mentre le lanterne di carta vengono accese per illuminare le strade. I festeggiamenti dureranno due settimane, culminando con la sfilata delle lanterne il 3 marzo.

La Festa della Primavera è ufficialmente iniziata oggi, 17 febbraio 2026, e i festeggiamenti andranno avanti per due settimane intere, fino alla festa conclusiva del 3 marzo — quella in cui le lanterne di carta salgono in cielo e i quindici giorni di celebrazioni trovano il loro epilogo luminoso. Eppure, anche solo passeggiando adesso tra via Paolo Sarpi e l’Arco della Pace, l’aria già profuma di anice stellato e brodo di manzo speziato, e il rosso delle decorazioni accende ogni angolo della Chinatown milanese come una promessa. Il 2026 è l’Anno del Cavallo di Fuoco: il Cavallo incarna indipendenza, vitalità e desiderio di esplorazione, mentre il Fuoco aggiunge passione, creatività e impulso all’azione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Tavole di seta e di fuoco: i cibi rituali del Capodanno Cinese e dove assaporarli a Milano

