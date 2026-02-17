Tavole di seta e di fuoco | i cibi rituali del Capodanno Cinese e dove assaporarli a Milano
Il Capodanno Cinese è arrivato oggi, 17 febbraio 2026, e nel cuore di Milano si preparano i riti tradizionali per accogliere il nuovo anno. Le famiglie si riuniscono per gustare piatti simbolici come gli involtini di carne e le zuppe di pesce, che si mangiano per portare fortuna e prosperità. Nei ristoranti cinesi della città, le tavole si riempiono di cibi colorati e aromatici, mentre le lanterne di carta vengono accese per illuminare le strade. I festeggiamenti dureranno due settimane, culminando con la sfilata delle lanterne il 3 marzo.
La Festa della Primavera è ufficialmente iniziata oggi, 17 febbraio 2026, e i festeggiamenti andranno avanti per due settimane intere, fino alla festa conclusiva del 3 marzo — quella in cui le lanterne di carta salgono in cielo e i quindici giorni di celebrazioni trovano il loro epilogo luminoso. Eppure, anche solo passeggiando adesso tra via Paolo Sarpi e l’Arco della Pace, l’aria già profuma di anice stellato e brodo di manzo speziato, e il rosso delle decorazioni accende ogni angolo della Chinatown milanese come una promessa. Il 2026 è l’Anno del Cavallo di Fuoco: il Cavallo incarna indipendenza, vitalità e desiderio di esplorazione, mentre il Fuoco aggiunge passione, creatività e impulso all’azione. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Capodanno cinese 2026, l’anno del Cavallo di Fuoco: ecco dove festeggiare in Italia (come a Pechino)Il Capodanno cinese del 2026, che segna l’arrivo dell’anno del Cavallo di Fuoco, si celebra oggi, 17 febbraio, in tutta Italia.
Capodanno cinese, inizia l’anno del Cavallo di Fuoco: cosa rappresenta, come si calcola e come si festeggia (anche a Milano e Prato)Il Capodanno cinese del 17 febbraio segna l’inizio dell’anno del Cavallo di Fuoco, un evento importante che celebra il passaggio di un ciclo zodiacale e coinvolge molte comunità.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Agenti aggrediti e feriti da un nigeriano durante un controllo su un autobus; A Tipicità Festival percorso esperienziale per i giovani.
A tavola con Marco Polo: la via della seta diventa un percorso gastronomicoIn occasione del settimo centenario della scomparsa del grande viaggiatore, la giornalista esperta di turismo Carla Diamanti rilegge Il Milione trasformandolo in un percorso di viaggio ricco di ... lanazione.it
La cucina sulla Via della Seta: ricette e curiositàIl libro A tavola con Marco Polo. La cucina sulla Via della Seta di Carla Diamanti unisce storia, sapori e ricette in un viaggio culinario e culturale imperdibile. Leggere è un gusto. La ... lanazione.it
Torino celebra il Chunjie – Capodanno Cinese Il 2026 è l’Anno del Cavallo : 15 giorni tra danze del leone e del drago , tradizioni e Festa delle Lanterne . Scopri tutti gli eventi in città: eventi.comune.torino.it/calendario/cap… x.com
Oggi iniziano le celebrazioni del Capodanno Cinese! È l’occasione perfetta per portare in tavola nuovi sapori e lasciarti ispirare dalla cucina tradizionale cinese. Scopri le ricette su Cookidoo®! facebook