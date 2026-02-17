Tatuaggi identificati i colori più pericolosi Quali rischi per il sistema immunitario
Negli ultimi anni, i tatuaggi sono diventati molto popolari, ma alcuni colori potrebbero mettere a rischio il sistema immunitario. Ricercatori hanno individuato le tonalità più pericolose, tra cui il rosso e il giallo, che contengono sostanze potenzialmente tossiche. Un esempio concreto è l’aumento di reazioni allergiche tra chi ha scelto di tatuarsi con questi colori.
La diffusione dei tatuaggi ha registrato un vero e proprio record negli ultimi anni, con una diffusione tra il 13 e il 21% nella popolazione europea. Anche per questo motivo sono aumentate le attenzioni nei confronti di una pratica dietro la quale potrebbero nascondersi alcune insidie. Le principali riguardano il tipo di inchiostro che viene utilizzato per realizzare i disegni sulla pelle. Uno studio ha appena indicano quali colori rappresentano una fonte maggiore di preoccupazione, soprattutto per gli effetti che possono causare a carico del sistema immunitario. I tatuaggi e il sistema immunitario. 🔗 Leggi su Dilei.it
Il tatuaggio ancora sotto accusa: indebolisce il sistema immunitario. I colori nero, rosso e verde si accumulano nei linfonodiDa anni si sostiene che l’inchiostro dei tatuaggi potrebbe essere pericoloso per la salute e oggi uno studio dell'Istituto di Ricerca in Biomedicina a Bellinzona, guidato da un’italiana, ha mostrato ... quotidiano.net
