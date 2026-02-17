Tatuaggi ed effetti sul sistema immunitario | ne parliamo con Marco Manzo

Marco Manzo, docente di igiene sul lavoro e tecnico del tatuaggio, ha spiegato come i tatuaggi possano influire sul sistema immunitario. La sua opinione deriva da una recente discussione online e da studi condotti nel settore. Manzo ha sottolineato che l’inserimento di inchiostro nella pelle può creare una risposta immunitaria, anche se ancora non sono chiare tutte le conseguenze a lungo termine. Un dettaglio importante riguarda le procedure di sterilizzazione adottate durante le sessioni di tattoo, che possono ridurre i rischi di infezioni.

Roma, 17 febbraio 2026 – In merito alla notizia rilanciata da alcune testate e al commento social dell’infettivologo Matteo Bassetti, abbiamo raccolto anche l’opinione di Marco Manzo, docente nei corsi professionali obbligatori italiani di igiene sul lavoro e tecnica del tatuaggio, e attivo nei primi corsi sperimentali europei dedicati al settore. Nel suo reel Instagram, Bassetti cita uno studio pubblicato su PNAS e pone una domanda: quale correlazione esiste tra tatuaggi e sistema immunitario? “Nessuno dice che non bisogna più tatuarsi – spiega – ma è un messaggio importante sugli effetti sull’immunità”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Tatuaggi pericolosi? L’effetto sul sistema immunitario e i rischi: lo studioUno studio recente rivela che i tatuaggi possono indebolire il sistema immunitario.

I tatuaggi possono influenzare il sistema immunitario: la ricercaUno studio pubblicato sull’European Journal of Public Health ha scoperto che i tatuaggi possono modificare il funzionamento del sistema immunitario.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.