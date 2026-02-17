Tarique Rahman è il nuovo primo ministro del Bangladesh
Tarique Rahman ha preso il comando del governo del Bangladesh dopo aver vinto le elezioni del 12 febbraio. La sua nomina avviene in un momento di grande attesa tra i cittadini, che sperano in cambiamenti nella gestione politica. Rahman, leader del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha giurato davanti a una folla di sostenitori, promettendo di rafforzare l’economia e migliorare i servizi pubblici.
Il 17 febbraio Tarique Rahman, leader del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), vincitore delle elezioni legislative del 12 febbraio, si è insediato come nuovo primo ministro del paese. Erede di un’importante dinastia politica bangladese, Rahman, 60 anni, ha assunto la guida di un paese di 170 milioni di abitanti in preda a forti tensioni politiche e difficoltà economiche. Nel corso di una cerimonia trasmessa dalla tv di stato, ha prestato giuramento davanti al presidente Mohammed Shahabuddin, impegnandosi a “essere fedele e leale al Bangladesh” e a “difendere la costituzione”. “Dedico questa vittoria al popolo del Bangladesh e, in particolare, a tutti coloro che si sono sacrificati per esso. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Bangladesh’s Tarique Rahman: From exile to edge of powerDopo quasi vent’anni di esilio a Londra, Tarique Rahman torna in Bangladesh e si avvicina sempre di più al potere.
Elezioni Bangladesh: vittoria storica per Tarique RahmanTarique Rahman, leader del Partito Nazionalista del Bangladesh (BNP), ottiene una vittoria storica alle elezioni nel paese, dopo una campagna elettorale segnata da accuse di brogli e tensioni politiche crescenti.
What Tarique Rahman’s Return Means for Bangladesh’s Next Election
Argomenti discussi: Bangladesh. Vince Tarique Rahman: il corteggiamento verso la Gen Z; Tarique Rahman dall’autoesilio al trionfo: le sfide che lo aspettano dentro e fuori il Bangladesh; Tarique Rahman, una rivincita dinastica. In Bangladesh la rivolta dei giovani produce un ritorno al passato (di M. Lupis); Bangladesh: BNP ha la maggioranza assoluta alle Legislative.
Bangladesh 2026: Il Giuramento di Tarique Rahman Segna l’Inizio di una Nuova Era DemocraticaIn un clima di storica solennità e speranza, oggi, martedì 17 febbraio 2026, il Bangladesh volta definitivamente pagina. Presso il ... dailyexpress.it
Bangladesh, giurano i parlamentari e il futuro premier RahmanIl futuro primo ministro del Bangladesh Tarique Rahman, e i parlamentari hanno prestato giuramento in Parlamento, diventando i primi rappresentanti eletti dopo la sanguinosa rivolta del 2024. I legisl ... avvenire.it
Le urne hanno sancito la rivincita di Tarique Rahman e la vittoria sugli islamisti dopo il rovesciamento del governo autoritario di Sheikh Hasina, la lady di ferro asiatica. Scongiurati i rischi di brogli e la corruzione, nel paese c’è un clima di festa,.ma c’è anche c facebook
Tarique Rahman dall’autoesilio al trionfo: le sfide che lo aspettano dentro e fuori il Bangladesh 24plus.ilsole24ore.com/art/tarique-ra… x.com