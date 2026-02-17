Tarique Rahman ha preso il comando del governo del Bangladesh dopo aver vinto le elezioni del 12 febbraio. La sua nomina avviene in un momento di grande attesa tra i cittadini, che sperano in cambiamenti nella gestione politica. Rahman, leader del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), ha giurato davanti a una folla di sostenitori, promettendo di rafforzare l’economia e migliorare i servizi pubblici.

Il 17 febbraio Tarique Rahman, leader del Partito nazionalista del Bangladesh (Bnp), vincitore delle elezioni legislative del 12 febbraio, si è insediato come nuovo primo ministro del paese. Erede di un’importante dinastia politica bangladese, Rahman, 60 anni, ha assunto la guida di un paese di 170 milioni di abitanti in preda a forti tensioni politiche e difficoltà economiche. Nel corso di una cerimonia trasmessa dalla tv di stato, ha prestato giuramento davanti al presidente Mohammed Shahabuddin, impegnandosi a “essere fedele e leale al Bangladesh” e a “difendere la costituzione”. “Dedico questa vittoria al popolo del Bangladesh e, in particolare, a tutti coloro che si sono sacrificati per esso. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Tarique Rahman è il nuovo primo ministro del Bangladesh

