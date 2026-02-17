Taratata 2026 replica ultima puntata del 16 febbraio in tv e in streaming | dove rivedere il concerto su Mediaset Extra o La5

Taratata 2026 ripropone la sua ultima puntata del 16 febbraio, trasmettendola sia in televisione che online, perché molti fan vogliono rivedere il concerto. La replica sarà disponibile su Mediaset Extra e La5. L’evento torna in prima serata su Canale 5, offrendo l’occasione di ascoltare di nuovo le esibizioni di artisti noti.

Taratata 2026 replica ultima puntata in tv e in streaming. Lunedì 16 febbraio torna in prima serata su Canale 5 il secondo e ultimo appuntamento con Taratata. Al timone dello show evento l’insostituibile Paolo Bonolis che accompagna lo spettatore dentro un racconto fatto di musica suonata, parole, sorrisi e momenti di gioia ed emozione. Ancora grandi artisti protagonisti per la seconda puntata di Taratata: Alessandra Amoroso, Annalisa, Luca Carboni, Gigi D’Alessio, Fiorella Mannoia, Negramaro. Al centro della scena come sempre la musica, che torna protagonista attraverso esibizioni dal vivo, duetti inediti, reinterpretazioni sorprendenti e momenti di grande intensità emotiva. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

La prima puntata di Taratata 2026 è andata in onda lunedì sera su Canale 5, condotta da Paolo Bonolis.

