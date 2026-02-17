Aldo Milone ha commentato la vicenda dei milioni di yuan coinvolti nelle perequazioni italiane, evidenziando la mancanza di chiarezza sui flussi di denaro. La notizia riguarda un imprenditore cinese che ha investito diversi milioni di euro in un ex stabilimento industriale abbandonato a Lucca, e ora si trova in attesa di sviluppi. Milone si è detto sorpreso dalla discrezione dell’investitore e dalla poca trasparenza che circonda la sua operazione.

Aldo Milone ha letto della vicenda della ex Lucchesi e dell’investimento congelato dell’imprenditore cinese? "Ne sono a conoscenza e sono meravigliato dal fatto che un imprenditore orientale, di cui si conosce poco, investa un po’ di milioni di euro su un’ex fabbrica storica in disuso e stia lì per un diversi anni ad attendere gli sviluppi urbasnistici. La domanda che mi pongo è semplice: come si fa a tenere fermi quei milioni di euro senza preoccuparsi di cercare di ricavare in tempi stretti un profitto? La collettività e in primis l’amministrazione comunale dovrebbero porsi dele domande. Ricordiamoci che dall’arrivo del procuratore capo della Repubblica, Luca Tescaroli, si sta parlando spesso e con frequenza di tentacoli mafiosi a Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tanti milioni cinesi nelle perequazioni: "Trasparenza sui soldi"

