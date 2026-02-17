Talks on Ukraine war settlement were tense to continue source tells Russian agencies

Le trattative tra Russia e Ucraina, mediate dagli Stati Uniti, sono diventate tese durante l'incontro di mercoledì a Ginevra, secondo fonti russe. I rappresentanti hanno discusso duramente, con molti scambi accesi, e si prevede di riprendere i colloqui anche il giorno successivo. La discussione si è focalizzata sui passi concreti da compiere per ridurre il conflitto, mentre i partecipanti si sono scontrati su alcune posizioni chiave.

Feb 17 (Reuters) - U.S.-mediated talks in Geneva with Russian and Ukrainian negotiators on a settlement to the Ukraine war were tense and are to continue on Wednesday, Russian news agencies quoted a source as saying on Tuesday. “(The talks) were very tense,” the source told the agencies. “They lasted six hours. They agreed to continue tomorrow.” “(I colloqui) sono stati molto tesi”, ha detto la fonte alle agenzie. “Sono durati sei ore. Hanno concordato di continuare domani” Regalati o regala Internazionale. Con un unico abbonamento hai la rivista di carta e tutte le versioni digitali. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Talks on Ukraine war settlement were tense, to continue, source tells Russian agencies Separate talks on Iran and Ukraine-Russia set for Tuesday in Geneva, source saysDue incontri diplomatici su Iran e Ucraina sono programmati per martedì a Gineva, secondo una fonte vicina alle trattative. Kremlin aide Medinsky to head Russian team as Ukraine peace talks move to Geneva next weekVladimir Medinsky, assistente del presidente russo, guiderà la delegazione di Mosca ai prossimi colloqui di pace con Ucraina e Stati Uniti a Ginevra, che si terranno la prossima settimana. LIVE: ABC News Live - Wednesday, February 11 | ABC News Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Kremlin: Russia-Ukraine-US negotiations in Geneva on 17 and 18 February; US wants Ukraine, Russia to end war by June: Zelensky; Guerra in Ucraina, un’infinita agonia umana ed economica. Bilancio drammatico dopo 4 anni: quasi due milioni di perdite; Merz: the post-war order no longer exists, we need a sovereign Europe. Ukraine war latest: Drones strike oil, chemical plants in Russia as fresh peace talks begin in GenevaKey developments on Feb. 17 * Ukraine, Russia hold US-mediated Geneva talks focused on 'practical issues,' negotiations to resume Feb. 18 * SBU strikes chemical factory used for explosives production ... yahoo.com Talks on Ukraine war settlement were tense, to continue, source tells Russian agenciesU.S.-mediated talks in Geneva with Russian and Ukrainian negotiators on a settlement to the Ukraine war were tense and are to continue on Wednesday, Russian news agencies quoted a source as saying on ... reuters.com Democratic security, accountability, support to reforms in Ukraine on the EU integration path - these are key themes of the Secretary General's Alain Berset visit to Ukraine. "At this crucial moment for Ukraine and for Europe, we must remember that hard security facebook La peggiore amministrazione americana di sempre- Rubio skips Ukraine meeting with European leaders in Munich x.com