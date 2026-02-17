Tajani sotto esame | Parlamento valuta ruolo in crisi Gaza opposizione chiede più trasparenza e impegno diplomatico

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si trova sotto scrutinio del Parlamento dopo le recenti tensioni a Gaza, causate dalla crescente violenza tra israeliani e palestinesi. L’opposizione chiede chiarezza e maggiore impegno diplomatico, accusando Tajani di non aver agito abbastanza per calmare la situazione. La convocazione di oggi nasce dalla richiesta di chiarimenti su come l’Italia intenda intervenire nel conflitto e quale ruolo voglia giocare nel processo di pace.

Tajani nel mirino dell'opposizione: la convocazione parlamentare e le accuse su Gaza. Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani è chiamato a rendere conto al Parlamento oggi, 17 febbraio 2026, della sua posizione sulla crisi a Gaza. Una risoluzione presentata da Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle, +Europa e Italia Viva chiede al Ministro di rivedere il suo ruolo all'interno di un organismo ritenuto da molti un ostacolo alla ricerca di una soluzione diplomatica sostenibile al conflitto israelo-palestinese e una potenziale delegittimazione del ruolo delle Nazioni Unite.