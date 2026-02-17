Tajani annuncia la partecipazione dell’Italia al Board of Peace per Gaza Attacchi dalle opposizioni lui replica | Non è vero che scodinzoliamo

Tajani ha annunciato che l’Italia entrerà a far parte del Board of Peace per Gaza, una decisione presa per sostenere gli sforzi di mediazione nel conflitto. La sua scelta ha suscitato reazioni dure da parte delle opposizioni, che lo accusano di non essere abbastanza deciso. Lui risponde, negando di scodinzolare dietro alle pressioni straniere e difendendo l’impegno del governo italiano. Nel frattempo, il piano di pace americano rimane la proposta più concreta in campo per cercare di fermare le violenze a Gaza.

Il piano di pace americano per Gaza è l'unica alternativa credibile e praticabile ad oggi per mettere fine al conflitto. Con questo concetto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha iniziato il proprio intervento nel corso delle comunicazioni del governo sugli sviluppi relativi al processo di pace per la Striscia. Una presa di posizione che svolge anche la funzione di giustificare la decisione del governo italiano di partecipare al primo incontro del Board of Peace presieduto da Donald Trump come osservatore, nonostante i principali Paesi europei abbiano deciso di non prenderne parte. Alla vigilia del suo intervento in aula, il leader di Forza Italia aveva motivato la mossa di Roma affermando che "non possiamo perderci la ricostruzione".