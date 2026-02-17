Tace il labbro del Teatro Scientifico a Villa Albertini

Sabato 21 febbraio alle 20.30, il Teatro Scientifico presenta “Tace il labbro” a Villa Albertini, una pièce diretta da Isabella Caserta. Lo spettacolo, ispirato a “Happy Days” di Samuel Beckett, porta in scena una storia intensa ambientata tra le mura di una villa. La regista ha scelto di portare in scena un racconto che riflette sulla condizione umana e il passare del tempo, coinvolgendo il pubblico con un allestimento minimale ma suggestivo.

Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Sabato 21 febbraio alle 20.30 a Villa Albertini (Arbizzano di Negrar) va in scena lo spettacolo “Tace il labbro”, progetto e regia di Isabella Caserta, liberamente ispirato a “Happy Days” di Samuel Beckett. Lo spettacolo che è accessibile alle persone sorde - recitato anche in Lingua dei segni italiana – esplora l'ostinazione alla vita, l'umano attaccamento all'esistenza anche in condizioni estreme. Una donna bloccata in una condizione di estrema solitudine, fugge dal suo presente raccontandosi la gioia nel suo chiacchiericcio, imprigionata in una vita di incomunicabilità.🔗 Leggi su Veronasera.it

Dal 2 al 14 febbraio 2026, la Biblioteca di San Giorgio di Nogaro ospiterà “DI LÌ A LAB – Scienza senza confini a Villa Dora”.

Nella notte del 10 gennaio, le campagne di Casamassima sono state attraversate da un’esplosione e un boato che hanno attirato l’attenzione locale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.