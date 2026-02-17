Tabanelli un bronzo di titanio | Ho gareggiato con un tutore al ginocchio ora mi devo operare

Tabanelli, che ha conquistato il bronzo nel big air femminile, ha rivelato di aver gareggiato con un tutore al ginocchio a causa di un infortunio e ora deve sottoporsi a un intervento chirurgico. La giovane atleta ha confessato di aver cercato di eseguire un salto mai provato prima, spinta dalla voglia di salire sul podio e di non arrendersi nonostante il dolore.

Tutto o niente. Così Flora Tabanelli ha vissuto la sua prima finale olimpica a diciotto anni, quella che le è valsa un bronzo nel big air femminile, la prima medaglia azzurra della storia di questo sport: "Non riesco a crederci – ha ammesso – spero che questo risultato sia di ispirazione ai ragazzi che si approcciano alla mia specialità. Per me è un sogno che si realizza, sono arrivata in finale con la voglia di dare tutto: ho provato un salto, il 1620 all’ultima run, che forse avrò fatto due volte lo scorso anno in tutto. Non lo sentivo sicuro come salto, ma volevo tentare il tutto per tutto perché se non si fa così a una finale olimpica, quando lo si fa?". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

