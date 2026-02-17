Tabanelli sorride dopo aver ricevuto complimenti, tra cui quello di Tomba e di Brignone. La campionessa azzurra commenta:

Arrivata a Casa Italia con un sorriso che tutto racconta dei suoi diciotto anni, Flora Tabanelli non smette di guardare la medaglia di bronzo che porta al collo, la prima della storia italiana nello sci freestyle: “Ancora non ci credo – ha raccontato a Livigno – questo bronzo per me vale come un oro. Per me gli ultimi mesi sono stati complicati dopo l’infortunio di novembre al ginocchio, quella è stata una delle sfide più difficili. Dimostrare ciò che sono e ciò che so fare, nonostante l'infortunio, è unico e speciale. Quello che spero è questa medaglia sia un modo per i ragazzi di conosce e appassionarsi a questo sport”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tabanelli si gode i complimenti: "Che bella la chiamata di Tomba. E Brignone..."

