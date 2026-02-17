Supplenze 2026 gli interpelli aperti per la seconda parte dell’anno scolastico

Il Ministero dell'Istruzione ha aperto gli interpelli per le supplenze del 2026 a causa dell'esaurimento delle graduatorie, che si verifica quando non ci sono più candidati disponibili. La procedura, prevista dall’OM n. 882024, entrerà in vigore quando le liste di insegnanti saranno completamente esaurite. In questo modo, le scuole potranno scegliere nuovi docenti anche nel corso della seconda metà dell’anno scolastico, garantendo continuità alle lezioni.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Interpelli scuola 2026: avvisi pubblicati Marche; Graduatorie GPS 2026: scadenza domanda non sarà a febbraio! I vantaggi su servizio e titoli; Graduatorie GPS 2026: Nuove Scadenze, Punti di Servizio e Vantaggi per i Docenti; Supplenze docenti 2026: le nuove regole per l’aggiornamento delle GPS. Anticipazioni: ecco come cambia l’algoritmo supplenze 2026L’algoritmo è il motore informatico che assegna le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. Per l’anno scolastico 2026/27, la procedura è stata ottimizzata per evitare il salto ... informazionescuola.it Supplenze con interpelli: scadenze dopo Carnevale per insegnare a scuolaGli Uffici Scolastici e le singole istituzioni scolastiche continuano a pubblicare numerosi interpelli per coprire i posti rimasti scoperti dopo le procedure ordinarie da GaE e GPS. Si tratta di avvis ... msn.com Supplenze docenti 2025/26: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 88/2024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'… x.com https://www.scuolainforma.news/interpelli-supplenze-docenti-2025-26-le-pagine-degli-uffici-scolastici-con-tutti-gli-avvisi-in-aggiornamento/ facebook