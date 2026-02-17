Superglassati KFC | È il momento di sporcarvi
Superglassati KFC ha lanciato un messaggio diretto ai clienti, invitandoli a lasciarsi andare e a godersi il cibo senza timori. La catena di fast food ha scelto di usare l’hashtag
In Italia, quando si parla di cibo, le regole sono fatte per essere interpretate. Meglio ancora, infrante. Lo dimostra l’amore viscerale per la salsa BBQ: intensa, avvolgente, generosa, capace di trasformare ogni morso in un’esperienza senza compromessi. È la salsa che sporca le mani, che non si mangia con educazione, che invita a lasciarsi andare e a vivere il cibo con istinto e piacere. Ed è proprio da questo spirito audace, goloso e autentico che nasce l’ultima novità firmata KFC Italia: una celebrazione del gusto estremo e della libertà a tavola. I “ Superglassati “ sono disponibili in edizione limitata fino al 16 marzo e inaugurano una gamma pensata per sorprendere con gusti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
