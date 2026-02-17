Superglassati KFC ha lanciato un messaggio diretto ai clienti, invitandoli a lasciarsi andare e a godersi il cibo senza timori. La catena di fast food ha scelto di usare l’hashtag

In Italia, quando si parla di cibo, le regole sono fatte per essere interpretate. Meglio ancora, infrante. Lo dimostra l’amore viscerale per la salsa BBQ: intensa, avvolgente, generosa, capace di trasformare ogni morso in un’esperienza senza compromessi. È la salsa che sporca le mani, che non si mangia con educazione, che invita a lasciarsi andare e a vivere il cibo con istinto e piacere. Ed è proprio da questo spirito audace, goloso e autentico che nasce l’ultima novità firmata KFC Italia: una celebrazione del gusto estremo e della libertà a tavola. I “ Superglassati “ sono disponibili in edizione limitata fino al 16 marzo e inaugurano una gamma pensata per sorprendere con gusti diversi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Superglassati KFC: "È il momento di sporcarvi"

KFC annuncia oltre 500 posti di lavoro in Italia, anche senza esperienzaKFC Italia annuncia l’apertura di oltre 500 posti di lavoro nel 2026, anche senza esperienza pregressa.

Leggi anche: Collaborazione tra dragon ball e kfc 2025 la più strana mai vista

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.