Superato picco contagi dell' influenza ma per Bassetti potrebbero arrivarne altri | Non c' è solo variante K

Matteo Bassetti spiega che, sebbene l’Italia abbia superato il massimo dei contagi influenzali, potrebbero arrivarne altri, perché non si tratta solo della variante K. Il medico dice che i numeri continuano a salire e che ci sono segnali di un possibile nuovo incremento nei prossimi giorni. In alcune regioni, i reparti di pronto soccorso sono già sotto pressione a causa dell’aumento di pazienti con sintomi influenzali.

Matteo Bassetti, infettivologo e divulgatore, ha analizzato il quadro attuale dei contagi dell’influenza in Italia, dove è stato raggiunto un picco di 11 milioni di casi. Secondo l’esperto, da qui ad aprile, ci saranno circa altri 5 milioni di persone che dovranno avere a che fare con i virus. Bassetti ha inoltre riferito che è da poco stato pubblicato uno studio scientifico in cui è stato scoperto che chi viene colpito da forme influenzali rischia dei danni al cuore. Influenza, picco di contagi: l'analisi di Matteo Bassetti Bassetti: "Ad aprile si arriverà a 16 milioni di casi" L'infettivologo contro chi non si vaccina Influenza, picco di contagi: l’analisi di Matteo Bassetti “È molto probabile che i casi potrebbero rimanere così alti oppure, addirittura, potremmo avere nuovi picchi”, ha dichiarato Bassetti intervenendo ai microfoni della trasmissione Tv Mattino 5. 🔗 Leggi su Virgilio.it

