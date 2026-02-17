Sulla Ferrata del Corno Rat senza attrezzatura | ragazza recuperata con l' elicottero

Una ragazza è stata salvata oggi pomerigchio dopo aver attraversato la Ferrata del Corno Rat senza attrezzatura. Il Soccorso alpino della XIX Delegazione è intervenuto a Valmadrera, dove si trovava in difficoltà, e ha chiamato un elicottero per il recupero. La giovane si era avventurata sul percorso, ma si è trovata in grave pericolo senza equipaggiamento adeguato.

Intervento del Soccorso alpino e del velivolo di Areu nel primo pomeriggio di oggi a Valmadrera per una giovane incrodata: a chiamare aiuto l'amica, che è riuscita a proseguire Intervento del Soccorso alpino della XIX Delegazione a Valmadrera, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 17 febbraio, per due persone incrodate. È accaduto nei pressi della Ferrata del Corno Rat, in una zona molto impervia. Protagoniste due ragazze che hanno affrontato l'impegnativo percorso senza la necessaria attrezzatura e si sono trovate presto in difficoltà. Una 23enne era bloccata e non riusciva a proseguire, l'altra invece è andata avanti per raggiungere un punto da cui chiedere aiuto.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Ferrata del Corno Rat, salgono senza attrezzatura e poi restano bloccate: due ragazze soccorse in elicotteroAlle 13:30, due giovani sono state recuperate dall’elicottero sul Corno Rat nel Lecchese, dopo aver tentato di affrontare la ferrata senza attrezzi e rimanendo bloccate a metà strada.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.