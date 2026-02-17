Sulcis riparte | Mase dà via libera all’espansione di Rwm Italia investimenti e lavoro in Sardegna dopo anni di stop

Il Ministero dell’Ambiente ha approvato l’espansione della fabbrica Rwm Italia a Domusnovas, nel Sulcis, dopo anni di blocco delle attività. L’ok apre la strada a nuovi investimenti e all’assunzione di lavoratori locali, portando un segnale di ripresa per l’area. La decisione arriva dopo una lunga attesa e coinvolge direttamente la comunità di questa zona mineraria.

Domusnovas: via libera del Mase alla fabbrica di bombe Rwm, il Sulcis riparte. Domusnovas, Sardegna, è destinata a rivedere un rilancio industriale significativo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha infatti approvato la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per l'espansione dello stabilimento Rwm Italia, specializzato in sistemi di difesa e droni, parte del gruppo tedesco Rheinmetall. La decisione, giunta dopo un lungo contenzioso legale, rimuove gli ostacoli burocratici e apre la strada a nuove opportunità di lavoro e sviluppo per un'area che necessita di investimenti. Il sito produttivo di Rwm Italia, azienda specializzata nella produzione di bombe e droni e controllata dal gruppo tedesco Rheinmetall, è ora pienamente operativo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha infatti dato il via libera. Il silenzio della Regione genera autorizzazioni: la decisione sulla fabbrica delle bombe Rwm arriva da Roma. Il ministro Urso: "Così si inizia a rilanciare l'occupazione nel Sulcis"