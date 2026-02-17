Sul fondo di garanzia e la tutela legale arriva il no del Consiglio
Il Consiglio ha bocciato le proposte sul fondo di garanzia e la tutela legale, dopo il consiglio straordinario sull'urbanistica di lunedì scorso. I consiglieri di opposizione avevano presentato un ordine del giorno dettagliato, chiedendo all’amministrazione di intervenire rapidamente sui cantieri fermi da quasi due anni, ma la richiesta non ha trovato consenso.
A seguito del consiglio straordinario sull'urbanistica di lunedì scorso, ieri i consiglieri di opposizione hanno presentato un ordine del giorno suddiviso in punti per chiedere all'amministrazione di prendere un indirizzo chiaro sui cantieri bloccati da quasi due anni. Sono 4 i cantieri sotto sequestro e oltre 150 i progetti sotto inchiesta, oltre a un ordine di demolizione da parte del Comune per l'edificio di via Fauchè, in quanto è stato accertato dalla sentenza del consiglio di stato, l'abuso edilizio. Ma la maggioranza lo ha bloccato. In particolare il documento presentato da Fdi, che ha avuto in aula l'appoggio di Lega, Forza Italia e Noi Moderati prevedeva di sostenere le spese legali delle 4000 famiglie «sospese», ovvero tutti quei milanesi che hanno comprato una casa che non è stata ultimata, deve ancora essere costruita o è sotto sequestro, di votare in consiglio comunale una «super delibera» che censisca caso per caso i nodi controversi e proponga soluzioni amministrative previste dal diritto amministrativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
’Battaglia’ legale sul marmo. Ricorso al Consiglio di Stato per la società Fantiscritti
La società Fantiscritti ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, proseguendo una lunga disputa legale sul marmo.
Credito alle imprese. Il Fondo di garanzia: "Disponibili 7 milioni"
Il Fondo di garanzia per le imprese mette a disposizione 7 milioni di euro, con un effetto moltiplicatore di 47 volte.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Social lending e crowdfunding PMI: modalità di accesso al Fondo di garanzia - DB; Fondo di Garanzia PMI prorogato al 2026: un’opportunità da pianificare; Beni strumentali - Nuova Sabatini; Mutui prima casa: uno su cinque è garantito dal Fondo Consap.
Garanzie pubbliche sui prestiti oltre il guadoIl decreto Milleproroghe ha confermato per il 2026 le modifiche al Fondo centrale di garanzia per le Pmi. Superate le emergenze, come utilizzare questi strumenti per promuovere gli investimenti nei ... lavoce.info
Fondo di Garanzia PMI, regole confermate per tutto il 2026Dopo una Legge di Bilancio 2026 che si era limitata a rifinanziare il Fondo di Garanzia PMI senza intervenire sulle modalità operative, il decreto Milleproroghe chiarisce il quadro per l’intero anno ... varesenews.it
Il Consiglio federale è pronto a istituire per direttissima un fondo per aiutare finanziariamente persone e familiari colpiti dalla tragedia – Entro fine mese il messaggio al Parlamento – L’importo è ancora da definire – Sì anche a una tavola rotonda - facebook.com facebook