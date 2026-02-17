sul fondo di garanzia e la tutela legale arriva il no del consiglio

Il Consiglio ha bocciato le proposte sul fondo di garanzia e la tutela legale, dopo il consiglio straordinario sull'urbanistica di lunedì scorso. I consiglieri di opposizione avevano presentato un ordine del giorno dettagliato, chiedendo all’amministrazione di intervenire rapidamente sui cantieri fermi da quasi due anni, ma la richiesta non ha trovato consenso.

A seguito del consiglio straordinario sull'urbanistica di lunedì scorso, ieri i consiglieri di opposizione hanno presentato un ordine del giorno suddiviso in punti per chiedere all'amministrazione di prendere un indirizzo chiaro sui cantieri bloccati da quasi due anni. Sono 4 i cantieri sotto sequestro e oltre 150 i progetti sotto inchiesta, oltre a un ordine di demolizione da parte del Comune per l'edificio di via Fauchè, in quanto è stato accertato dalla sentenza del consiglio di stato, l'abuso edilizio. Ma la maggioranza lo ha bloccato. In particolare il documento presentato da Fdi, che ha avuto in aula l'appoggio di Lega, Forza Italia e Noi Moderati prevedeva di sostenere le spese legali delle 4000 famiglie «sospese», ovvero tutti quei milanesi che hanno comprato una casa che non è stata ultimata, deve ancora essere costruita o è sotto sequestro, di votare in consiglio comunale una «super delibera» che censisca caso per caso i nodi controversi e proponga soluzioni amministrative previste dal diritto amministrativo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

La società Fantiscritti ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, proseguendo una lunga disputa legale sul marmo.

Il Fondo di garanzia per le imprese mette a disposizione 7 milioni di euro, con un effetto moltiplicatore di 47 volte.

