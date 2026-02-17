Sudafrica l' eclissi solare parziale osservata a Johannesburg

A Johannesburg, in Sudafrica, martedì si è verificata un’eclissi solare parziale perché la Luna si è frapposta tra la Terra e il Sole. La nube leggera ha reso difficile vedere bene il fenomeno, ma molti cittadini sono usciti per osservare il cielo. Le persone hanno puntato gli sguardi verso l’orizzonte, sperando di catturare il momento.

Martedì un' eclissi solare parziale è stata visibile da Johannesburg, in Sudafrica, quando la Luna è passata tra la Terra e il Sole. L'eclissi "anello di fuoco", in cui la Luna oscura completamente il Sole era visibile solo dall'Antartide.