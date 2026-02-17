Styx | Blades of Greed l’avarizia si cela nelle ombre

Styx, il goblin noto per il suo sarcasmo e le sue abilità furtive, torna dopo quasi nove anni per mettere in atto le sue strategie di furto. La sua riapparizione, annunciata con un trailer, ha suscitato grande interesse tra i fan, che attendono con impazienza di vederlo di nuovo all’opera nelle ombre. Questa volta, Styx si troverà a fronteggiare nuove minacce e a scoprire segreti nascosti nel cuore di ambientazioni oscure e pericolose.

Dopo quasi nove anni di attesa il goblin più sarcastico e letale del panorama videoludico torna finalmente a fare quello che sa fare meglio: infiltrarsi dove non dovrebbe e rubare tutto ciò che luccica. Styx: Blades of Greed si presenta come il capitolo più ambizioso della serie targata Cyanide Studio. Questo terzo episodio si colloca narrativamente subito dopo gli eventi di Styx: Shards of Darkness del 2017 e promette di raccontare la nascita della Mano Nera, l’organizzazione mercenaria che conosciamo bene da Of Orcs and Men (uscito nel 2012, edito sempre dal medesimo studio). Stavolta però il nostro protagonista verdognolo non lavora più per altri: ha il suo equipaggio, il suo dirigibile e soprattutto la sua avidità personale come unica bussola morale. 🔗 Leggi su Screenworld.it

