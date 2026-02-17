striscia la notizia uno storico inviato verso un programma in rai

Un famoso inviato di Striscia La Notizia sta lasciando il programma per approdare in Rai, motivato dalla voglia di affrontare nuove sfide televisive. La decisione è stata presa dopo anni di lavoro e di servizi realizzati con il suo stile diretto e ironico, che gli ha valso il cuore del pubblico. Ora, si prepara a condurre un nuovo programma di informazione che andrà in onda nelle prossime settimane.

Secondo le indiscrezioni delle ultime ore, uno storico inviato di Striscia La Notizia potrebbe arrivare in Rai con un nuovo programma. In queste settimane su Canale 5 è partita la nuova attesissima edizione di Striscia La Notizia. Per la prima volta nella sua storia, il celebre tg satirico firmato Antonio Ricci sta andando in onda in prima serata, con un format inedito e rinnovato. Puntata dopo puntata dunque il programma sta tenendo compagnia al grande pubblico e come al solito non mancano servizi pungenti e spinosi, che spesso invitano alla riflessione. In molti tuttavia hanno notato l'assenza di uno storico inviato, che per anni ha fatto parte del cast della trasmissione.

Vittorio Brumotti si prepara a condurre un nuovo programma in prima serata sulla Rai, dopo aver lasciato il suo ruolo di inviato di Striscia la notizia.

