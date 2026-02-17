Stretto di Messina viaggiatori penalizzati e lavoratori sotto salario | il Pd chiede interventi urgenti

Il Partito Democratico denuncia problemi nello Stretto di Messina, causati da ritardi e guasti alle navi che rallentano i collegamenti. I passeggeri devono affrontare percorsi complicati e pericolosi per raggiungere gli imbarchi, mentre i lavoratori del settore si trovano a ricevere salari inferiori rispetto a quanto previsto. Recentemente, sono emerse anche criticità nelle manutenzioni delle imbarcazioni, che aumentano il rischio di disagi e ritardi.

"Siamo partiti da Messina – spiega Domenico Siracusano, responsabile regionale Lavoro del PD Sicilia – per la straordinarietà di un'area che deve garantire i collegamenti tra la Sicilia e il resto del Paese. Nell'area dello Stretto ferrovieri e marittimi realizzano già quel collegamento stabile che il centrodestra vorrebbe delegare a un'opera inutile e dannosa come il ponte". Il principale servizio di continuità territoriale con Villa San Giovanni è gestito dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato: RFI per il trasporto dei treni e Blujet per il trasporto veloce dei passeggeri. Per il trasporto gommato operano Bluferris e i privati del Gruppo Caronte & Tourist, mentre Liberty Lines gestisce la rotta commerciale passeggeri verso Reggio Calabria.