Stretta in San Donato attività commerciali e sicurezza stradale ‘sorvegliati speciali’

La Polizia locale di Bologna ha avviato un’operazione a San Donato dopo aver riscontrato numerose irregolarità, che hanno portato a sanzioni per oltre cinque mila euro e a numerosi verbali. In due giorni, gli agenti hanno verificato nove negozi e controllato settantacinque veicoli, tra cui molti monopattini elettrici, elevando trentotto multe. La presenza degli agenti si è concentrata soprattutto sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle norme nelle attività commerciali della zona.

Bologna, 17 febbraio 2026 - Stretta della Polizia locale in San Donato: in soli due giorni, gli agenti hanno controllato 9 attività commerciali con oltre cinquemila euro di sanzioni, hanno controllato 75 veicoli ed emesso 38 verbali con particolare attenzione ai monopattini elettrici. Dopo la Bolognina e via Amendola stretta in San Donato . Un impegno che tocca, dopo la Bolognina e l’area di via Amendola, un’altra zona complicata dal punto di vista della sicurezza nel territorio cittadino. Nel dettaglio, per quanto riguarda l’attività di sicurezza stradale, oltre ai 75 mezzi controllati e ai 38 verbali staccati, gli agenti hanno emess o 21 verbali per la circolazione di monopattino senza casco e due per la circolazione di questi mezzi sul marciapiede. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Stretta in San Donato, attività commerciali e sicurezza stradale ‘sorvegliati speciali’ Polizia provinciale di Lecco, il bilancio di un anno di attività sul territorio: 900 controlli e bracconieri di cinghiali sorvegliati specialiLa polizia provinciale di Lecco ha concluso un anno di attività, con circa 900 controlli sul territorio. Attività commerciali nel mirino dei ladri: scatta l'allarme sicurezzaRecenti episodi a San Prisco, in via Gianfrotta, hanno evidenziato un aumento di tentativi di furto ai danni di attività commerciali. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L’avventura dello sguardo: focus group sul museo civico di arte contemporanea di San Cesario di Lecce; Serie D, il derby dello Stretto tra Reggina e Messina in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND. Ospedale San Donato: sostituzione dei gruppi frigo dell’anello interno facebook