Strage di cacciatori sui Nebrodi la possibile spiegazione | la nebbia l’uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catena

Un uomo ha perso la vita sui Nebrodi perché, a causa della nebbia intensa, è stato scambiato per un cinghiale e ha reagito di conseguenza. La mattina umida e avvolta dalla foschia ha portato a un tragico equivoco tra il cacciatore e l’animale. È stato un errore che ha avuto conseguenze fatali, lasciando un ricordo drammatico tra chi conosceva la vittima.

Una mattina segnata da nebbia fitta e pioggia battente si è trasformata in una tragedia nei boschi dei Nebrodi. Il 28 gennaio scorso, a Montagnareale, nel Messinese, una battuta di caccia al cinghiale è degenerata in una sequenza di spari che ha lasciato a terra tre uomini senza vita. Un episodio che gli inquirenti definiscono una vera e propria strage di Montagnareale, maturata in pochi minuti tra errore, panico e reazioni incontrollate. Secondo la ricostruzione investigativa, tutto avrebbe avuto origine da un colpo partito per errore. Antonio Gatani, 82 anni, originario di Patti, avrebbe esploso una fucilata convinto di aver individuato un cinghiale lungo uno stretto sentiero che conduceva a una radura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Strage di cacciatori sui Nebrodi, la possibile spiegazione: la nebbia, l’uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catena L'assurda strage dei tre cacciatori sui Nebrodi: il primo colpo partito per errore nella nebbia, poi la reazione a catena Un incidente grave sui Nebrodi ha causato la morte di tre cacciatori, provocato da un colpo partito accidentalmente nella nebbia. Tre cacciatori morti sui Nebrodi, la pista: “C’era un quarto uomo, è quello che ha sparato” Mercoledì mattina, tre cacciatori sono stati trovati morti sui Nebrodi, nella zona di Montagnareale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'assurda strage dei cacciatori sui Nebrodi ora ha una spiegazione: la nebbia, l'uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catena; Ero con loro e ho sparato. La morte dei cacciatori a Messina ripresa da una videocamera; La strage dei cacciatori: venti giorni di un giallo dai tanti punti oscuri; Cacciatori uccisi: indagato ammette, ma poi resta in silenzio. Immagini di una webcam forse la chiave della strage. L'assurda strage dei cacciatori sui Nebrodi ora ha una spiegazione: l'uomo scambiato per un cinghiale e la reazione a catenaTre morti, adesso l'indagato ammette: «Ho partecipato alla sparatoria». Gli investigatori esaminano la webcam montata su uno dei fucili ... corriere.it Tre cacciatori uccisi a Messina, l’assurda sequenza della strage: colpo per errore ha scatenato una sparatoriaUno scambio di colpi tra due coppie di cacciatori, dopo un primo sparo per errore, sarebbe all’origine della strage nei boschi di Montagnareale, sui ... fanpage.it Il commosso addio dei nipoti al signor Antonio Gatani, vittima della strage di cacciatori nei boschi di Montagnareale. Nel primo commento il link con articolo e video completo con le interviste agli amici e la tarantella siciliana in suo onore da parte della De C facebook Una persona sentita dai carabinieri per la strage nel bosco di Montagnareale x.com