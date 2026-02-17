Stradella sicurezza tra malamovida truffe e violenza di genere | i carabinieri incontrano i cittadini
Il 17 febbraio 2026, a Stradella, i carabinieri hanno convocato un incontro con cittadini, commercianti e amministratori locali per affrontare i problemi di sicurezza legati alla malamovida, alle truffe e alla violenza di genere. Durante l’appuntamento, sono state condivise preoccupazioni concrete, come le aggressioni avvenute negli ultimi mesi e le richieste di maggiore presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate.
Stradella (Pavia), 17 febbraio 2026 - Un incontro tra carabinieri, amministrazione comunale, i titolari degli esercizi pubblici del territorio e la cittadinanza, per dialogare sui principali problemi della sicurezza urbana. Si è tenuto lunedì pomeriggio nella sala "Nerina Brambilla" in Comune a Stradella, promosso dal sindaco Gianpiero Bellinzona e organizzato con la Compagnia carabinieri di Stradella, presente con il comandante, capitano Domenico Molino, affiancato dal luogotenente Gaetano Rizzeri, comandante della Stazione di Stradella. Un momento per rinnovare la vicinanza dell'Arma alla comunità locale e ribadire l'importanza di una collaborazione tra istituzioni e cittadini orientata alla prevenzione e improntata alla tutela della collettività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
