Strade forestali Aperto il bando per i contributi

Il Dipartimento delle Foreste ha aperto un nuovo bando per i contributi sulla viabilità forestale, dopo aver ricevuto numerose richieste di finanziamento. Alcune domande sono già state approvate e i fondi serviranno a migliorare le strade all’interno delle aree boschive, facilitando l’accesso e la gestione del territorio. Questa iniziativa mira a sostenere interventi concreti per mantenere in sicurezza le strade forestali.

Viabilità forestale, approvate le domande al bando per ricevere aiuti. "Ancora finanziamenti per interventi che favoriscono salvaguardia e gestione del territorio con precisa attenzione alla viabilità forestale. Si tratta di un'attività che la Regione porta avanti a favore di soggetti pubblici e privati avendo come riferimento la necessità della gestione attiva del territorio, dell'accessibilità e quindi anche la sorveglianza dei nostri boschi. Attività fondamentali anche in chiave di prevenzione". Lo dichiara l'assessore regionale all'agricoltura, Leonardo Marras, commentando l'approvazione delle domande al bando per ricevere aiuti per la viabilità forestale.