Strada dei Pianibianchi 40 anni di criticità

L’architetto Franco Casadidio ha chiamato in causa la strada dei Pianibianchi, che da più di quarant’anni presenta problemi irrisolti. La via, situata vicino alla sua casa e alla sua azienda agricola a Tolentino, continua a mostrare crepe e buche profonde, rendendo difficile il passaggio dei mezzi e mettendo a rischio la sicurezza dei residenti. La sua esperienza personale rende evidente come la situazione sia rimasta invariata nel tempo, nonostante le ripetute segnalazioni.

"Un tratto molto trascurato, un problema che va avanti da oltre quarant'anni". Così un cittadino di Tolentino, l'architetto Franco Casadidio, da sempre in prima linea su queste tematiche (in passato è stato anche consigliere comunale), definisce la strada dei Pianibianchi, dove è proprietario di un'abitazione e di un'azienda agricola. Spiega che finora i suoi suggerimenti sono caduti nel vuoto e vuole inviare un altro appello all'amministrazione affinché intervenga il prima possibile. "Ogni volta che piove, a causa delle voragini sulla strada e dell'assenza di un sistema idraulico che risolva la criticità, si crea una specie di laghetto che invade metà corsia – afferma –.