Stefano Bandecchi rinviato a giudizio

Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, è stato rinviato a giudizio per evasione fiscale, perché si sospetta abbia nascosto circa 20 milioni di euro tra il 2018 e il 2022. L’accusa riguarda il suo ruolo di amministratore di fatto dell’Università Niccolò Cusano, un ateneo telematico. La procura ha accertato che Bandecchi non ha versato le tasse dovute, facilitando così un’ampia evasione fiscale. La vicenda riguarda anche le sue attività legate alla gestione dell’università e al suo coinvolgimento nell’evasione.

13.30 Rinviato a giudizio Stefano Bandecchi, sindaco di Terni, con l'accusa di evasione fiscale. Contestato al sindaco il mancato versamento di circa 20 mln di euro tra il 2018 e il 2022, quale amministratore di fatto dell'ateneo telematico Università Niccolò Cusano. "Nessuna sorpresa,me lo aspettavo,tutto come previsto. Speriamo di poter dimostrare nel processo l'innocenza", ha detto Bandecchi uscendo dall'aula.A processo anche 3 dirigenti della società.Dovrà comparire il 4 giugno davanti al Tribunale monocratico.